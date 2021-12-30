Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Одобрение вакцинации от COVID-19 для подростков 12−15 лет третьей дозой намечено в США на январь, пишет 30 декабря The New York Times.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным источников издания, соответствующее решение будет принято в начале года (ориентировочно — 3 января) американским Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов.

Кроме того, в США детям 5−11 лет будет одобрено применение третьей дозы в случае, если у них диагностируют ослабленное состояние иммунной системы.

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