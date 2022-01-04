Вашингтон, , 15:30 — REGNUM Впервые в США зарегистрировали за сутки более 1 млн заразившихся коронавирусом, что является абсолютным рекордом. Об этом 4 января сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Тестирование на COVID-19 (сс) Ministerio de Defensa del Perú

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Рекордно высокий показатель: 1 млн 082 тыс. 549 случаев 3 января 2022 г, отмечается в сообщении.

Всего за время пандемии заразились более 56 млн американцев, 827,7 тыс. из них умерли.

США переживают очередной подъем заболеваемости COVID-19 и ожидают дальнейшего осложнения ситуации. Как прогнозирует главный инфекционист США Энтони Фаучи, пика нынешняя волна в стране может достичь в конце января 2022 г.

В мире, по данным ВОЗ, насчитывается около 300 млн инфицированных, 5,4 млн из них умерли.