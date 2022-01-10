Сеул, , 13:48 — REGNUM Экономика Южной Кореи сталкивается с повышенными рисками спада из-за ужесточения мер социального дистанцирования. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на ежемесячный отчёт Корейского института развития (KDI).

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Отмечается, что с декабря прошлого года восстановление частных расходов сдерживается введением жестких антиковидных мер, направленных на сдерживание числа случаев заболевания.

В документе также говорится, что сбои в глобальных цепочках поставок и изменения в денежно-кредитной политике ведущих экономик могут стать рисками для южнокорейской экономики.

Сообщается, что рост числа случаев заболевания, быстрое распространение штамма «Омикрон» и неопределённость в отношении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США также усугубляют экономическую неопределенность.