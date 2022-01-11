Эль-Кувейт, , 02:00 — REGNUM Власти Кувейта решили ужесточить ограничительные меры в стране из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба кувейтского правительства.

Кувейт Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Согласно планам правительства, на предприятиях в стране сократят до 50% число работников, работающих очно в офисах. Также власти призывают владельцев компаний по максимуму сократить пребывание сотрудников на рабочих местах. Кроме того, в Кувейте намерены в срочном порядке привить против COVID-19 медицинских работников, сотрудников детских и спортивных учреждений, а также работников сферы услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кувейте выявили за одни сутки рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 3683 человек. Всего с начала пандемии в королевстве подтвердили 437 602 инфицированных SARS-CoV-2. Жертвами осложнений COVID-19 в Кувейте стали 2472 человека.

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