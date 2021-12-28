Буэнос-Айрес, , 06:09 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 20 263 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Аргентина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Отмечается, что это рекордный показатель за прошедшие пять месяцев. В предыдущий раз такая высокая заболеваемость COVID-19 на аргентинской территории фиксировалась 6 июля 2021 года. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 5 480 305.

Также за минувшие сутки в стране скончался 31 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине от осложнений COVID-19 умерли 117 066 человек. Отмечается, что в настоящее время в республике числится 92 395 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

При этом минздрав Аргентины связывает рост заболеваемости с появлением штамма «Омикрон». По данным ведомства, эта разновидность коронавируса SARS-CoV-2 начала стремительно распространяться внутри страны.