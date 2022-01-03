Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Власти Соединенных Штатов разрешили массовое применение дополнительных (бустерных) доз вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет, сообщается на сайте Медицинского регулятора FDA.

Вакцинация Pan American Health Organization PAHO

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Как говорится в документе, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Минздраве США «внесло изменения в разрешение на применение в чрезвычайных обстоятельствах вакцины против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech».

В нем уточняется, что это предполагает «более широкое использование одной бустерной дозы, в том числе среди лиц в возрасте 12−15 лет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN заявил, что вероятность резкого роста госпитализаций из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» сохраняется.

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