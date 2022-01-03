Брюссель, , 19:46 — REGNUM Сотрудники научно-исследовательской станции «Принцесса Элизабет» (Бельгия) в Антарктиде заразились коронавирусом, при этом ранее они все прошли полный курс вакцинации. Об этом 3 января сообщает BBC.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Коронавирусом заразились 16 из 25 работников полярной станции, которая работает в Антарктиде с 2009 г. Заболевшие переносят инфекцию легко.

Каким именно штаммом заразились полярники — так же не сообщается.

Впервые коронавирус у работников «Принцессы Элизабет» нашли 14 декабря.

В настоящий момент на бельгийской станции работают двое врачей. Пока распространение коронавируса не прекратится, станция не сможет принимать новых сотрудников.