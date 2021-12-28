Канберра, , 12:30 — REGNUM 27 декабря стало известно, что одна из лабораторий Сиднея SydPath, направила почти 1000 гражданам SMS — сообщения, в которых говорилось, что их тесты на COVID-19 отрицательные несмотря на то, что образцы не были до конца проверены. Однако вскоре подтвердилось, что 486 человек все же заразились коронавирусом. Об этом 28 декабря сообщил телеканал Nine News.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Журналисты отмечают, что клиника SydPath и ранее совершала ошибки, когда положительные тесты порядка 400 зараженных коронавирусом вдруг оказались отрицательными.

В самой лаборатории все ошибки признали и уже извинились перед клиентами за доставленные неудобства. Ранее в SydPath от автоматизированного режима работы перешли к ручному, что и привело к нарушениям из-за «человеческого фактора».

В клинике также пообещали, что несмотря на многокилометровые очереди к местам ПЦР-тестирования по всей Австралии, они сократят объемы обрабатываемых тестов, чтобы повысить качество работы.

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