Баку, , 09:05 — REGNUM Третья (бустерная) доза вакцины от COVID-19 в Азербайджане «строго рекомендована», и с 15 февраля перестанут действовать ковид-паспорта для тех, кто привит только два раза и более полугода назад. Об этом сообщил помощник президента республики Шахмар Мовсумов на брифинге.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

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«Через шесть месяцев после введения второй дозы сертификат COVID-19 не будет действительным. Доступ в определённые места возможен только с ковид-паспортом», — сказал Мовсумов.

Он отметил, что защитный эффект от вакцин быстро падает, поэтому власти настаивают на том, чтобы население прививалось по третьему разу. Бустреную дозу в Азербайджане уже сделали 1,2 млн человек.

Напомним, в Азербайджане установлены ограничения для тех, у кого нет ковид-паспорта. Им запрещено посещать торговые центры, пункты общепита, а также пользоваться общественным транспортом. Руководителей предприятий обязали обеспечить, чтобы 80% сотрудников были привиты.

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