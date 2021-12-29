Вашингтон, , 02:16 — REGNUM Североамериканская Национальная хоккейная лига (НХЛ) по причинам, связанным с коронавирусом, перенесла на неопределённый срок ещё десять матчей своего регулярного чемпионата. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ (сс)

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Ситуация с коронавирусом внутри клубов привела к переносу запланированной на 30 декабря игры между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Детройтом».

Ограничения на въезд в ряд городов Канады привели к переносу ещё девяти матчей, которые должны были состояться в период с 31 декабря по 11 января. В числе пострадавших — клубы «Оттава», «Питтсбург», «Калгари», «Виннипег», «Торонто», «Каролина», «Монреаль», «Вашингтон», «Баффало», «Сиэтл», «Коламбус» и «Миннесота».

В сообщении НХЛ отмечается, что отменённые матчи переносятся на конец сезона. Точные даты их проведения будут названы позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, НХЛ объявила, что не возобновит свой регулярный чемпионат 27 декабря.

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