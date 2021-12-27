Канберра, , 11:07 — REGNUM В 2021 году в торговых центрах по всех Австралии не было столь многолюдно, несмотря на празднование 26 декабря Дня подарков. Вместо того, чтобы наблюдать привычную картину, когда сотни посетителей ломятся в двери ТЦ утром, журналисты телеканала Nine News могли наблюдать лишь небольшие компании австралийцев, которые, сторонясь друг друга, быстро совершали покупки и уходили домой.

Торговый центр

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«В Мельбурне те, кто встали рано, направились в столицу моды Чадстон, чтобы прикупить что-нибудь хорошее. В торговом центре Bourke Street Mall в Мельбурне также были замечены покупатели с большими сумками, набитыми покупками, приобретенными на распродаже по случаю Дня подарков. Однако толпы в обоих местах были заметно меньше, чем в предыдущие годы», — пишут журналисты.

Сообщается, что особенно резко нынешняя ситуация в ТЦ по сравнению с прошлыми годами контрастировала в крупнейшем мегаполисе Австралии Сиднее.

«Меньшее количество людей можно объяснить ростом числа заболевших COVID-19 по всей стране и опасениями распространения инфекции в больших количествах», — говорится в статье.