Берн, , 02:29 — REGNUM Доля случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» среди всех остальных фактов инфицирования, выявляемых на территории Швейцарии, достигла 55%. Об этом 27 декабря сообщило на своем сайте швейцарское федеральное управление здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, эта указанная разновидность SARS-CoV-2 стала доминирующей в стране. Второе место по масштабам распространения в Швейцарии занимает вариант «Дельта» — 43,8% новых случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря член комитета Грузии по иммунизации Бидзина Кулумбегов заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» станет доминирующим в республике во второй половине января 2022 года.

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