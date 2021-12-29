Москва, , 13:36 — REGNUM Российская однокомпонентная вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» зарегистрирована минздравом Туниса как универсальный бустер. Об этом 29 декабря сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцина «Спутник Лайт» Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Российский фонд прямых инвестиций <…> объявляет о регистрации однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера министерством здравоохранения Туниса», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Клинические исследования и данные о вакцинации населения во многих странах говорят о высокой безопасности и эффективности указанной вакцины при применении как в качестве самостоятельного, так и бустерного препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вьетнам получил 100 тысяч доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».