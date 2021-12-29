Женева, Швейцария, , 04:16 — REGNUM Задержку с признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V» объяснила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис 28 декабря в беседе с RT.

Партия вакцины «Спутник V» (сс) Casa Rosada

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Как отметила Харрис, для включения в реестр лекарственных средств, которые могут быть использованы в экстренных ситуациях, ВОЗ запрашивает все имеющиеся данные об эффективности и безопасности препарата, а также документацию о технологии производства. По такой схеме работают все регуляторы.

По словам Харрис, именно третья часть, связанная с производством препарата, чаще всего является причиной для задержки регистрации. Представитель ВОЗ уточнила, что требуется много времени для выяснения всех подробностей технологического процесса производства, для проведения инспекций и так далее, чтобы препарату дали зелёный свет.

Напомним, вакцина от COVID-19 российского производства «Спутник V» одобрена к применению в 71 стране мира, совокупное население этих стран составляет около 4 млрд человек, это более 50% населения планеты Земля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обсудили вопрос регистрации ВОЗ российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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