Вашингтон, , 21:19 — REGNUM Возрастающее число случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Соединенных Штатах может свести на нет положительный эффект менее серьезного течения заболевания при этом варианте, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Энтони Фаучи

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В интервью телеканалу ABC Фаучи сослался на результаты британских исследований, согласно которым для «Омикрона» характерен меньший процент госпитализаций, меньшая длительность пребывания пациентов в больницах и меньшая потребность в кислороде.

«Но мы не хотим самоуспокаиваться… Если у вас намного, намного больше заболевших, это может свести на нет положительный эффект от снижения тяжести болезни», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центры США по контролю и профилактике заболеваний обновили рекомендации для медицинских работников с положительным тестом на COVID-19. Им предписывалось выходить на работу уже через семь дней, так как в США ожидают роста госпитализаций из-за распространения коронавируса со штаммом «Омикрон».

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