Рим, , 15:20 — REGNUM В Италии в понедельник, 10 января, вступили в силу новые «антикоронавирусные» ограничения.

Медицинская проверка в аэропорту Италии (сс) Dipartimento Protezione Civile

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Доступ к целому ряду услуг, в числе которых — проезд в городском и междугородном транспорте, посещение ресторанов, баров и гостиниц, запрещен для граждан, у которых нет так называемого «супер-сертификата» (его могут получить вакцинированные или переболевшие).

По данным на 9 января, в Италии умерли 139 038 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 157 (днем ранее — на 184). Число подтвержденных носителей выросло на 155 659 (днем ранее — на 197 552). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 7 436 939 — более 12% населения страны. В настоящее время заражены 1 943 979 человек (на 125 086 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 46,62 миллиона человек (более 77% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).