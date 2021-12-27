27 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter введение новых коронавирусных ограничений в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии после Рождества.

Джейн Спай, , 19:26 — REGNUM В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии с 25−27 декабря вводятся новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, пока в Англии от них отказались в ожидании новых научных данных. Ограничения касаются количества людей на мероприятиях, социального дистанцирования в один метр. Также ужесточили правила организации работы пабов, ресторанов и мест организации досуга.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На время Рождества в Великобритании не публикуются новые данные о количестве зараженных COVID-19.

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Часть пользователей считает, что вводимых ограничений недостаточно, к ним нужно добавить возможность посещения пабов, клубов и ресторанов только при наличии специального COVID-пропуска.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сертификат COVID-19 для того, чтобы попасть в пабы, рестораны, кино и тому подобное, был бы более полезен, чем попытки соблюдения социальной дистанции в том же пабе, например», — считает @JVLazarus.

Ряд комментаторов отметили, каким образом правительство собирается заканчивать борьбу с пандемией, если в разных частях страны вводятся разные правила. Некоторые из них уверены, что разные правила либо долго не продержатся, либо совсем работать не будут.

«Интересно будет посмотреть, останутся ли эти правила, если существует такая большая разница между Англией и остальной страной», — отметил @BrushedWithOil.

«Будет вариант за вариантом, когда уже мы перестанем делить работу между правительствами и будем действовать как единое целое?» — спросил @margare51189573.

«Мы все живем на одном маленьком острове. Как в его разных частях могут быть настолько разные правила борьбы с ковидом? Правительство Великобритании должно было отобрать у местных правительств возможность использовать ковид для упражнения в своих глупых способностях», — считает @iron_marcus2.

Лондон во время локдауна (сс) David Bloomfield

Среди пользователей есть те, кто считает, что эти ограничения станут очередным ударом по экономике и обществу, что их вводить не нужно было.

«Новые ограничения разрушат экономику, спорт, культуру, навредят детскому образованию и сотрут мерцающую социальную жизнь в самые и без того жалкие месяцы года. Кто в здравом уме будет их вводить?» — поинтересовался @MV4100.

В комментариях ответили, что другого выхода, кроме как введение новых ограничений, нет из-за нестабильности в проводимой борьбе.

«Было множество моментов, когда можно быть принять решения, чтобы все не было так плохо. Но они были проигнорированы, так что локдаун в этой игре — закономерное последствие, а не выбор», — считает @Gavrev.

«Почему Англия так медленно вводит ограничения, она ставит нацию под угрозу, никто не знает долгосрочных последствий», — поинтересовалась @isobel_mrs.

Некоторые пользователи считают, что из-за ограничений многие британцы могут приехать отмечать Новый год в Англию, что может привести к ухудшению ситуации и очередному скачку количества зараженных за сутки.

«Ночные клубы будут переполнены в новогоднюю ночь. Все приедут отмечать Новый год в Англию», — предположил @Michell71563836.

Комментаторы отметили, что на самом деле «Омикрон», как и сам COVID-19, не такой уж страшный, поэтому вводить ограничения в принципе не нужно, достаточно масочного режима и рекомендательной социальной дистанции.

«Мы не можем постоянно жить в локдауне. COVID-19 останется с нами, нам нужно научиться жить с ним так же, как мы научились жить с гриппом и другими особо заразными вирусами. Я в отпуске не был, работал каждый локдаун с людьми, и так никогда и не заразился!» — рассказал @RyanGarner7.

Пользователи считают английский подход правильным. По их мнению, не нужно сразу закрываться и сидеть дома, нужно сначала проанализировать на основе научных данных, насколько вирус действительно опасен, и затем сделать вывод о необходимых мерах.

«Англия ждет больше научной информации. Вот так надо было делать с первого дня. Оставить политику и опираться только на научные данные», — считает @Poppyfox2003.

«Это правда, что и другие европейские государства действуют с осторожностью, но может быть высокая вероятность того, что в Англии может быть правильный подход. Он может быть и рисковый, но данные все больше показывают, что это сбалансированный подход», — предположил @_AthleticMuscle.