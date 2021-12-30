Сеул, , 08:54 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Американские и южнокорейские военнослужащие. Йонгсан, Южная Корея (сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force

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По их словам, коронавирус выявлен у 28 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил и представителей специального подразделения при министерстве.

Известно, что 25 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1436.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 3235.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 5037 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 625 967.

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