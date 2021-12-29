Ред-Дир, , 08:40 — REGNUM Сборной США засчитали техническое поражение в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею против команды Швейцарии. Об этом 29 декабря сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

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Отмечается, что матч между сборными США и Швейцарии отменён из-за того, что в американской команде выявлено два случая заражения коронавирусом. Заразившиеся игроки были помещены на карантин.

Сборной США присуждено техническое поражение со счётом 0:1. В ночь на 1 января должен состояться матч сборных России и США.

На сегодняшний день группе В лидирует сборная Швеции, набравшая шесть очков в двух матчах. У команд России, Швейцарии и США по три очка.