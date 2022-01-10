Вашингтон, , 18:13 — REGNUM Компания Pfizer заключила три сделки по расширению использования технологии мессенджера РНК, на которой основана ее вакцина от COVID-19, сообщает 10 января Reuters.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

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Речь идет о технологии, которая при создании вакцины использует копию молекулы, называемой мессенджером РНК, для выработки иммунного ответа.

Один из договоров, заключенных с компанией Beam Therapeutics, оценивается в $1,35 млрд.

Напомним, что Pfizer стремительно продвигает разработку вакцин и терапевтических средств на основе мРНК. Компания заявила, что заплатит Beam $300 млн авансом за проведение исследований трех новых терапевтических технологий, не входящих в существующие программы компании.

Как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса SARS-CoV-2 вакцина американо-германского консорциума Pfizer/BioNTech показала в 32 раза меньшую эффективность против штамма «Омикрон».

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