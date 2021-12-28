Нур-Султан, , 13:45 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана в ближайшее время приобретёт порядка 5 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом глава минздрава республики Жандос Буркитбаев сообщил 28 декабря на заседании правительства.

Вакцина

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«С декабря по первый квартал 2022 года планируется поставка 5 миллионов доз вакцин», — сказал Буркитбаев.

Какие это будут вакцины, он не сказал. Министр добавил, что в Казахстане прошли ревакцинацию 400 тыс. человек. Планируется привить третьей дозой прививки от COVID-19 ещё 9,2 млн жителей.

Стоит отметить, что, согласно соглашению, в Казахстан из России до конца первого квартала 2022 года планируется поставить 1 млн доз вакцины «Спутник лайт». Кроме того, в республике наладили производство своей вакцины QazVac.