Вашингтон, , 10:25 — REGNUM В Чикаго (США) учительница сделала ПЦР-тест в самолете и после его результата самоизолировалась в туалете, пишет New York Post.

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В середине полета Мариса Фотео почувствовала боль в горле, она сама сдала ПЦР-тест в туалете, и он показал положительный результат на коронавирус.

Женщина сообщила об этом бортпроводнице, которая предложила остаться в помещении, т.к. свободных мест в салоне не было. В итоге женщина провела там до 4 часа до приземления.

Сейчас Фотео отбывает карантин в Рейкьявике.