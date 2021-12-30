Варшава, , 13:33 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 30 декабря опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 14 325 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 709 человек.

В больницах по состоянию на 30 декабря находятся 21 787 пациентов с COVID-19. Из них 2 098 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше зафиксировано 4 094 608 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом умерло 96 415 человек.