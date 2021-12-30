София, , 10:50 — REGNUM Министерство здравоохранения Болгарии заявило о резком скачке заболеваемости коронавирусом COVID-19 в стране. Об этом 30 декабря передает Болгарское телевидение.

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Согласно официальной информации, за минувшие сутки были зарегистрированы 3 449 новых случаев инфицирования. Абсолютное большинство заболевших граждан были госпитализированы, многие из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В период с 9:00 29 декабря по 9:00 30 декабря скончались 162 пациента.

Минздрав РБ выступил с очередным призывом к жителям Болгарии срочно пройти вакцинацию и отказаться от посещений массовых мероприятий. «Встретьте Новый Год дома», — многозначительно рекомендуют специалисты.