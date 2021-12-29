Тегусигальпа, , 12:12 — REGNUM Органы здравоохранения Гондураса сообщили об увеличении числа случаев заражения коронавирусом в связи с рождественскими праздниками и призвали население принять дополнительные меры предосторожности против штамма «Омикрон». Об этом пишет Prensa Latina.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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Рост числа случаев заражения и смертей от этого заболевания произошел после более чем двухмесячного снижения этих показателей и начала кампании вакцинации в центральноамериканской стране, хотя борьба с пандемией является одним из наиболее критикуемых вопросов в отношении правительства.

Руководитель отдела надзора за здоровьем Карла Павон выразила сожаление, что Гондурас держит свои границы открытыми, несмотря на распространение этого наиболее заразного варианта во всем мире.

Чиновница потребовала строгого соблюдения мер санитарной безопасности, включая обязательное использование масок, дезинфекцию и постоянное мытье рук, соблюдение социальной дистанции и, по возможности, наличие полного курса прививок.