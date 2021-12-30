Киев, , 04:12 — REGNUM Разработку вакцины от коронавируса прекратили учёные из Львова в связи с отсутствием интереса властей Украины к разработкам и недостаточным финансированием. Об этом 29 декабря сообщил руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный в интервью порталу «Общественный».

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Учёные пояснил, что интерес со стороны премьер-министра и президента Украины к разработкам был, пока в мире вакцин от COVID-19 практически не было. Сейчас, когда рынок насыщен, интерес к работе специалистов в данном направлении пропал.

Также Сибирный пояснил, что часть исследований надо было проводить в Польше, так как у украинских лабораторий нет необходимых для этого ресурсов. Однако Национальный фонд исследований Украины, по словам учёного, «морочил голову полгода», но разрешения на оплату исследований в Польше не дал, хотя никаких запретов на это нет.

Напомним, осенью 2020 года пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Владимиру Зеленскому представили результаты исследований украинских учёных, которые начали разработки вакцины против коронавируса. Предполагалось, что через 9−12 месяцев Украина уже сможет выпустить собственную вакцину от COVID-19.

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