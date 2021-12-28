Варшава, , 14:55 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 28 декабря опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 9 843 новых случая заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 549 человек.

В сообщении указано, что сегодняшние данные свидетельствуют о постепенном утихании четвертой волны пандемии. Там отмечается, что количество случаев инфицирования по сравнению с прошлой неделей сократилось на 22%.

В больницах по состоянию на 28 декабря находятся 21 119 пациентов с COVID-19. Из них 2 065 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.