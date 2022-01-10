Канберра, , 12:11 — REGNUM Вице-премьер Австралии Барнаби Джойс, выступая на пресс-конференции 10 января, раскритиковал «эгоистичных» жителей страны, которые покупают больше экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, чем им нужно. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

«Почему бы вам просто не купить столько экспресс-тестов на антигены, сколько вам нужно, вместо того, чтобы забирать к себе домой столько много», — сказал Джойс журналистам.

«Мы также должны нести ответственность за свои поступки и не быть эгоистичными по отношению к людям, стоящим вокруг нас в магазинах», — добавил заместитель Скотта Моррисона.

Джойс также отметил, что правительство Австралии «делает все», чтобы закупить как можно больше экспресс-тестов.

Напомним, что по всей Австралии многие торговые сети уже ввели ряд ограничений на покупку экспресс-тестов. Теперь их можно приобрести в размере одной упаковки в руки.

Читайте ранее в этом сюжете: В австралийской Виктории снижается число новых случаев COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Австралии до сих пор не обнародован план по началу учебного года