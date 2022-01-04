Афины , , 20:55 — REGNUM Число новых случаев заражения коронавирусом в Греции за сутки превысило 50 тыс., сообщила 4 января Национальная организация общественного здравоохранения страны.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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За сутки зарегистрировано 50 тыс. 126 новых случаев заражения, в т.ч. 70 — у прибывших из-за границы, среди которых 52 — обнаружены при въезде в страну. Общее количество случаев заражения достигло 1 млн 344 тыс. 923, средний возраст заразившихся — 36 лет, передает ИА Красная Весна.

За сутки скончался 61 пациент с COVID-19, всего — 21 тыс. 053 с начала пандемии. Средний возраст погибших — 78 лет.

Количество новых случаев заражения COVID-19 стало очередным рекордом в Греции.

Минздрав страны отмечает, что вспышка связана с распространением штамма «Омикрон». С ним связано 70% новых случаев заражения.