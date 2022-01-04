Вашингтон, , 11:00 — REGNUM За последние 24 часа на территории США было выявлено свыше 1 млн новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом на фоне распространения штамма «Омикрон». Об этом 4 января сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Тест на коронавирус. США Governor Tom Wolf

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По данным института, в результате этого общее число носителей коронавируса в стране достигло более 56,191 млн.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в США на сегодняшний день достигло более 827 тыс. пациентов.

При этом, как указывает агентство Bloomberg, эти данные могут не отражать реальную ситуацию, так как множество жителей страны сдают тесты на SARS-CoV-2 в домашних условиях и не сообщают о их результатах ведущим статистику ведомствам.

Отметим, предыдущее рекордное число заболевших было выявлено в стране 31 декабря 2021 года, когда стало известно о более чем 590 тыс. новых заразившихся.