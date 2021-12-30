София, , 13:16 — REGNUM В январе 2022-го года Болгарию может накрыть новая волна пандемии коронавируса. Об этом 30 декабря в эфире Болгарского телевидения заявил главный санитарный врач страны Ангел Кунчев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам эксперта, сразу же после новогодних праздников Болгарию ждет вспышка заражения штаммом «Омикрон», а впоследствии будет увеличиваться количество граждан, заразившихся «традиционными» формами коронавирусной инфекции.

«Число больных начнет расти в геометрической прогрессии, и многие «ковидные» отделения по всей стране уже не смогут справляться с притоком пациентов», — резюмировал, в частности, он.

С этим мнением согласен и болгарский министр здравоохранения Асен Сербезов.

«Необходимо интенсифицировать процесс вакцинации населения, дабы избежать негативных последствий», — сказал министр. При этом, по словам А. Сербезова, Болгария «попытается принять новый удар заболевания».

По состоянию на 30 декабря количество жителей Болгарии, зараженных коронавирусом, составило 741 тысячу человек. Из них скончались 30 819 граждан.