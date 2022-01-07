Стокгольм, , 15:03 — REGNUM Поскольку быстрое распространение «Омикрона» продолжает влиять на работу предприятий и цепочек поставок по всей Австралии, супермаркеты по всей стране сталкиваются с острой нехваткой персонала. Об этом 7 января в своем открытом письме к покупателям заявил генеральный директор торговой сети Woolworths Брэда Бандуччи, передает телеканал Nine News.

Супермаркет Александр Мотин

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«В отличие от всплеска закупок в начале 2020 года (кто мог забыть — тогда покупали туалетную бумагу), сейчас это происходит из-за того, что большое количество людей в наших цепочках поставок находятся на изоляции — от поставщиков, водителей грузовиков до сотрудников распределительных центров — что, в свою очередь, вызывает задержки поставок», — отметил Бандуччи.

«Чтобы дать вам представление о масштабах проблемы, с которой мы сталкиваемся, у нас из-за COVID=19 отсутствую более чем 20% персонала в наших распределительных центрах и более 10% в наших магазинах», — говорится в письме.

Сообщается, что наиболее пострадавшим штатов Австралии в этом отношении является Новый Южный Уэльс.

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