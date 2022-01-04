Канберра, , 10:47 — REGNUM В настоящее время по всей Австралии наблюдается острая нехватка ПЦР-тестов на COVID-19, а также экспресс-тестов на антитела к коронавирусу. В свою очередь, выступая на пресс-конференции 3 января, министр здравоохранения Виктории Мартин Фоули раскритиковал премьер-министра страны Скотта Моррисона за то, что тот переложил бремя ответственности за решения данной проблемы на руководителей отдельных штатов, пишет новостной портал News.com.au.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

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«То, что мы постоянно видим от премьер-министра, так это его способность перекладывать ответственность на штаты … Именно так и поступает премьер-министр … Штаты же явно придерживаются того мнения, что бесплатные экспресс-тесты на антитела, как часть ответа на распространение «Омикрона», являются составляющей общенациональных усилий», — заявил министр Фоули.

Фоули также заверил журналистов, что первые несколько сотен тысяч экспресс-тестов на антитела, заказанные правительством Виктории, прибудут в штат на этой неделе.

Журналисты пишут, что ранее Морриссон в свое оправдание заявлял, что его правительство уже сделало так, что первые тест любой австралиец сдает бесплатно и за счет федерального казначейства.

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