Триполи, , 12:16 — REGNUM Ливийский центр по контролю за заболеваниями объявил об обнаружении первых двух случаев заражения штаммом «Омикрон» на территории страны. Об этом 30 декабря сообщает Fawaselmedia.

(сс) Ballofstring

По данным журналистов, медики провели масштабное исследование по всей территории страны, по итогам которого число зарегистрированных случаев заражения может возрасти.

В центре по контролю за заболеваниями заявили, что внимательно следят за эпидемиологической ситуацией через Исследовательскую лабораторию общественного здравоохранения.

Предположительно, штамм «Омикрон» попал в Ливию с территории одной из сопредельных стран. Из-за продолжающейся гражданской войны в стране, государственные службы не могут организовать карантин для всех прибывающих в Ливию, включая африканских мигрантов.