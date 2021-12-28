Гавана, , 01:59 — REGNUM Куба достигнет показателя в 90% привитого против коронавирусной инфекции населения в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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К настоящему времени не менее 85,8% жителей страны полностью прошли курс вакцинации, еще более 90% привились первой дозой одного из национальных препаратов. При этом на Кубе за прошедшую неделю зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В частности, за 27 декабря в республике выявили 128 зараженных коронавирусом нового типа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 964 857. При этом три дня подряд на Кубе выявляют более ста зараженных. Таких показателей в республике не фиксировали с 5 декабря.