Канберра, , 13:14 — REGNUM Врач общей практики Мельбурна Вьоп Шарма, работающий на передовой по борьбе с COVID-19, в одной из местных больниц Виктории, считает, что власти Австралии упустили момент и своей нерасторопностью создали кризис в стране, связанный с многокилометровыми очередями к местам ПЦР-тестирования на COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В своем интервью телеканалу Nine News от 3 января он заявил, что правительство страны поздно спохватилось, а огромный спрос на ПЦР-тесты в стране будет наблюдаться еще как минимум месяц.

«Понимаете, когда каждый пятый тест дает положительный результат, то приходится прибегать к другим стратегиям тестирования, например к развертыванию тестирования на антитела, и, к сожалению, мы слишком поздно начали это делать», — заявил доктор Шарма.

Напомним, что для решения проблемы в уходящем году премьер-министру Австралии Скотту Моррисону пришлось прервать свой отпуск и срочно созвать экстренное заседание Национального кабинета министров.

В свою очередь доктор Шарма также отметил, что распространение «Омикрона», которое продолжается в настоящее время в Австралии, все равно приведет к росту давления на систему здравоохранения:

«Да, правда, что у «Омикрона» частота госпитализаций немного ниже, чем у «Дельты» — около трех процентов людей попадают в больницы. Но получается, что даже такой небольшой процент от большого числа [заболевших] по-прежнему означает, что огромное количество людей попадает в больницы».

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