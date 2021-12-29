Баку, , 15:47 — REGNUM В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 530 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 9591 теста. Об этом 29 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Тест на коронавирус Minzdrav.gov.by

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

За время пандемии в республике выявили 615 842 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 597 754 человека, в том числе 1209 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 9756 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8332 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе восемь — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 376 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 8784 тестов. Выздоровевшими медики признали 887 человек. Скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Азербайджане третья доза вакцины от COVID-19 будет «строго рекомендована»