Вашингтон, , 14:35 — REGNUM На протяжении двух последних недель в США число госпитализаций детей до 17 лет с COVID-19 выросло на 48%. Это 29 декабря следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Взятие анализа на коронавирус в США (сс) Maryland GovPics

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По информации CDC, на минувшей неделе количество поступивших в медучреждения страны пациентов с новым заболеванием в возрасте до 17 лет увеличилось на 48,2% по сравнению с неделей ранее (завершилась 19 декабря).

При этом в период с 13 по 19 декабря количество госпитализированных с COVID-19 детей в стране составляло в среднем 206 на 100 тыс., а с 20 по 26 декабря оно увеличилось до 305 на 100 тыс.

Также указывается, что пик госпитализаций детей в США пришелся на период с 29 августа по 4 сентября, когда он составлял 342 на 100 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило о повторном введении мер по борьбе с распространением коронавируса.