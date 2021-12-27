Осло, , 11:58 — REGNUM Пожалуй, одним для Норвегии из последствий пандемии коронавирусной инфекции со знаком «+» стал необычайный рост показателя рождаемости в стране. Так, например, за первые девять месяцев 2021 года в Норвегии родилось на 2037 детей больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом 26 декабря сообщил телеканал NRK.

Флаг Норвегии Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Первый пик рождаемости пришелся на девять месяцев после введения карантина весной 2020 года.

«Это интересно. Не в последнюю очередь интересно в свете снижения количества рождений ежегодно с 63 000 до 53 000 рождений в Норвегии в течение до 12 лет», — заявил в эфире NRK главный врач Ференц Максали из Медицинского регистра рождений при Национальном институте общественного здравоохранения.

Наибольший рост рождаемости выпал на март 2021 года. Тогда родилось на 376 младенцев больше, чем в марте 2020 года, или на 8,3%. Отмечается, что норвежцы пошли во многом против общеизвестного мирового тренда, который кажется всем аксиомой, — во время кризисов и социально-экономической неопределенности пары, как правило, откладывают рождение детей.