Подгорица, 28 декабря 2021, 19:41 — REGNUM За последние 24 часа в Черногории от ковида скончались три человека, зарегистрировано 1120 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»
Самому младшему из умерших, а самому старшему — 86 лет.
Общее количество смертей, связанных с инфекцией ковидом, в Черногории с начала пандемии составляет 2398 человек.
К 15:00 сообщалось о выздоровлении 172 пациентов.
Число активных случаев составляет 4255 человек.