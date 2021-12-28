Подгорица, , 19:41 — REGNUM За последние 24 часа в Черногории от ковида скончались три человека, зарегистрировано 1120 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Самому младшему из умерших, а самому старшему — 86 лет.

Общее количество смертей, связанных с инфекцией ковидом, в Черногории с начала пандемии составляет 2398 человек.

К 15:00 сообщалось о выздоровлении 172 пациентов.

Число активных случаев составляет 4255 человек.