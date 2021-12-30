Сухум, , 14:01 — REGNUM В Абхазии сохраняются низкие темпы вакцинации населения от COVID-19. Об этом, как передаёт 30 декабря агентство «Апсныпресс», сообщил на заседании координационного штаба Эдуард Бутба.

Вакцинация Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР

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«Особенно плохая ситуация в районах. И мы высказываем от координационного штаба претензии руководителям районов, сельских администраций», — заявил Бутба.

Он также сообщил, что в Абхазии в течение недели снижаются темпы распространения коронавируса. При этом в минздраве готовятся к росту показателей заболеваемости после предстоящих массовых праздничных мероприятий, а также после прошедшего 21 декабря в Сухуме несанкционированного митинга.

Стоит отметить, что в Абхазии, по данным на 29 декабря, за сутки выявили 94 случая заражения коронавирусом в ходе 402 тестов. Выздоровевшими за это время признали 101 человека, скончались двое пациентов с COVID-19.

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