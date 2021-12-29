Веллингтон, , 15:12 — REGNUM Пока весь мир «закрывал границы» и принимал экстренные меры по предотвращению распространения нового штамма коронавируса «Омикрон», власти Новой Зеландии до сих пор оставались относительно спокойны, поскольку вариант так и не был обнаружен в стране. Однако 29 декабря первый случай заражения «Омикроном» все-таки достиг новозеландских берегов, пишет британская The Guardian.

Новая Зеландия Christoph Strässler

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Зараженным стал человек, прилетевший в Новую Зеландию из Великобритании. Это произошло несмотря на то, что приезжий оставался на карантине в течение недели по прибытии в страну и получил три отрицательных результата теста на коронавирус.

Затем человек переехал в Окленд на два дня, прежде у него обнаружился коронавирус. Между делом отмечается, что зараженный был полностью привит от COVID-19.

С начала пандемии в Новой Зеландии коронавирусом заразились всего 13 986 человек. 51 человек в стране умер в результате заболевания COVID-19. 28 декабря в Новой Зеландии выявили 54 новых случая заражения SARS-CoV-2.