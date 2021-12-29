Нейпьидо, , 00:51 — REGNUM В Мьянме подтвердили первые четыре случая заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Флаг Мьянмы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его данным, четыре случая заражения новой разновидностью вируса выявили у вернувшихся из Объединенных Арабских Эмиратов граждан Мьянмы. В лаборатории проверили 30 проб у пассажиров самолета, из них четыре показали положительный результат на наличие «Омикрона».

Отмечается, что все заболевшие проявляют симптомы COVID-19, однако их самочувствие оценивается как хорошее. К настоящему времени на территории Мьянмы подтверждено более 530 тыс. случаев заражения различными штаммами коронавируса SARS-CoV-2. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в стране скончались 19 260 человек.