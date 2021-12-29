Вашингтон, , 04:19 — REGNUM Президент США Джо Байден не исключил, что обяжет жителей США вакцинироваться против коронавирусной инфекции для поездок по стране, если соответствующие рекомендации выдаст Белый дом. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Когда я получу рекомендации от медицинской команды», — прокомментировал он возможность введения требования о вакцинации.

Отмечается, что Белый дом задумался о введении требования об обязательной вакцинации против COVID-19 для совершения поездок по Соединенным Штатам в связи с появлением штамма «Омикрон», который уже занял доминирующее положение в стране. При этом в США уже фиксируется рекордная заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США за одни сутки выявили свыше 500 тыс. зараженных коронавирусом нового типа. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.