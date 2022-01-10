Афины , , 16:22 — REGNUM Очное обучение в школах имеет жизненно важное значение по медицинским, психологическим и социальным причинам, и это европейская тенденция, заявил пресс-секретарь правительства Янис Эконому на брифинге для прессы 10 января.

Янис Эконому (сс)Mariagiannakopoulou1994

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По словам Эконому, основным параметром для пресечения распространения коронавируса является массовое проведение диагностических тестов. Греция, согласно последним данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, занимает первое место среди стран ЕС по количеству проведенных тестов на коронавирус, сказал Эконому.

Что касается Национальной системы здравоохранения, он подчеркнул, что помимо быстрого увеличения числа новых заражений, вызванных «Омикроном», инфекции оказывают давление на систему здравоохранения в основном из-за нехватки коек (что относится и к отделениям интенсивной терапии), поскольку все еще есть ряд пациентов, инфицированных вариантом «Дельта», которые нуждаются в лечении в отделениях интенсивной терапии.