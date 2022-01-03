Тбилиси, , 10:27 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 15 032 исследований на SARS-CoV-2 выявили 943 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 2 января обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Тест на коронавирус Region.tver.ru

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Всего на текущую дату в стране выявили 938 583 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 902 948 победили инфекцию, в том числе 2789 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 13 942 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 37 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4446 пациентов, в оборудованных гостиницах — 833.

Днём ранее в Грузии в ходе 26 059 исследования выявили 796 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3291 человека, скончались 45 пациентов с COVID-19.