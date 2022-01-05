Канберра, , 13:21 — REGNUM Лидер Лейбористкой партии Австралии Энтони Альбаниз изменил свою позицию в отношении раздачи экспресс-тестов на антитела к коронавирусу и теперь призывает правительство страны сделать их бесплатными для всего населения. Об этом он заявил на пресс-конференции 5 января, передает телеканал Sky News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Ted86

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Отмечается, что заявления лидера оппозиции прозвучали из-за того, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон продолжает настаивать на том, что ковид-тесты на нынешнем этапе пандемии не могут быть бесплатными и раздаваться всем желающим просто так.

Ранее лейбористы выступали за предоставление тестов австралийцам с низкими доходами. Однако, выступая 5 января, Альбаниз сказал, что каждый должен иметь доступ к экспресс-тесту на антитела, если таковой необходимо пройти.

«Экспресс-тесты на антитела должны быть бесплатными и доступными. Мы находимся в ситуации пандемии. Доступ к ним необходимо обеспечить всем», — заявил лидер лейбористов.

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