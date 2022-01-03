Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в мире возросло до 290 млн 157 тыс. 607. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

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С начала пандемии в мире скончались 5 млн 443 тыс. 753 человека.

Всего в мире использовано около 9,2 млрд доз вакцин.

Как заявил ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, штаммы коронавируса «Дельта» и «Омикрон» могут спровоцировать «цунами новых случаев» инфицирования.

Из-за новых вариантов болеют больше людей и, как следствие, растет число госпитализаций и смертность. Особую обеспокоенность в ВОЗ вызывает повышенная контагиозность штамма «Омикрон».