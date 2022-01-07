Канберра, , 18:15 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон продолжает придерживаться жесткой позиции в отношении недопущения бесплатной раздачи экспресс-тестов на антитела к коронавирусу на данном этапе пандемии коронавируса. Однако 7 января телеканал Nine News опубликовал результаты исследования ученых из Университета Флиндерса, согласно которому правительству было бы выгодно раздавать тесты бесплатно.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы разработали модель, которая оценивает, насколько рентабельной будет политика финансируемого государством экспресс-тестирования на антитела для всех австралийцев … Мы пришли к выводу, что политика финансируемого государством тестирования на антитела для всех, скорее всего, будет рентабельной», — говорится в пресс-релизе профессора Джона Карнон, профессора Билли Боневски и доцента Хоссейна Афзали.

«Предоставление бесплатных экспресс-тестов для 10 000 человек обошлось бы правительству в 100 000 долларов, но снижение трат на ПЦР-тесты (которые стоят около 150 долларов каждый) снижает дополнительные расходы правительства примерно до 52 000 долларов», — заявили ученые.