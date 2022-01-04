Канберра, , 14:20 — REGNUM 4 января еще 3,75 миллиона австралийцев получили право пройти ревакцинацию от COVID-19 после того, как в стране было сокращено время ожидания бустерной дозы до четырех месяцев. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Напомним, что ранее австралийские медицинские власти неоднократно меняли интервал для вакцинации. Теперь австралийцы могут сделать третью прививку от COVID-19 через четыре месяца после получения второй дозы. Раньше время ожидания составляло пять месяцев, а до этого — шесть.

Отмечается, что сокращение интервала до четырех месяцев основывается на распространении в обществе «Омикрона». В настоящее время право на ревакцинацию имеют только совершеннолетние граждане Австралии.

Сделать бустерную прививку можно с помощью препаратов Pfizer или Moderna в независимости от того, какими вакцинами граждане прививались ранее.

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